香港メディアの香港01はこのほど、多くのネットユーザーが、日本では楊国福麻辣湯（マーラータン）の店の前に、中国ではスシローの店の前に長蛇の列ができていることに関心を示していると紹介する記事を紹介した。楊国福麻辣湯は中国での、スシローは日本での人気チェーン店だが、長蛇の列ができることはほぼ考えられず、多くの人が面白がったり理由を考察したりしているという。あるネットユーザーは中国のSNSである小紅書（RED）