この記事をまとめると ■トヨタがモデルサイクルの延長を検討しているという報道があった ■モデルサイクスの延長の要因となっているのはクルマのSDV化だ ■ハードウェアとしてのクルマの耐久性と買い替えサイクルのバランスが焦点となる クルマはハードウェアではなくソフトウェアで進化する時代 一部報道で、トヨタがモデルサイクルの延長を検討していると報じられた。7年程度を9年程度に伸ばすという内容だ。本件については、