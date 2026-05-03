6人組アイドルグループ「Chuu（ハートマーク）Cute（チューキュート）」が、2026年7月28日に東京・恵比寿のライブハウス「LIQUIDROOM（リキッドルーム）」でデビュー1周年記念公演を開く。運営会社が4月27日に発表した。完売を目指す「異例の強化プロジェクト」の一環として、山ごもりによる強化合宿を福岡県内で計画。「これまでにない厳しいトレーニング」が行われるという。「ライブで戦えるグループ」への進化目指すグループは