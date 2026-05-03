阪神は3日、浜田太貴外野手(25)の出場選手登録を抹消した。昨年の現役ドラフトで加入。開幕から代打で3打席連続三振を喫して3月30日に2軍降格。4月19日に再昇格も代打で再び3打席連続三振と開幕から6打席連続三振と苦しんだ。その後も右飛と四球で安打はなかった。 替わって高卒4年目の井坪陽生外野手(21)を出場選手登録した。