2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep」が、7、8月に全国4都市Zeppツアー「We are SneakerStep! -2nd Step-」を開催する。年末年始に初のワンマンライブ東名阪Zeppツアーを成功させて、今回が2回目。今日3日からチケットのオフィシャル先行受付がスタートした。将来的な東京・日本武道館でのライブを目標に掲げて、勝負の夏に挑む気合満点の7人が、その意気込みなどを語った。昨年4月に、すとぷりらが所属す