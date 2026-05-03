放送中の日本テレビドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜後9・00）が心の支えや救いになる作品として存在感を放っている。学校に通えない子供たちが過ごすフリースクールを舞台に多様な生き方を描き、視聴者の背中を押している。最近は展開の早いサスペンスや不倫などの刺激的な題材の作品が注目を集めがちだ。だが、岩崎秀紀プロデューサー（35）は「感情を大切にするドラマを誰かがやらないといけない気がしています」と