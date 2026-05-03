ソフトバンクの倉野投手コーチが3日、前日2日にファーム・リーグ中日戦で実戦復帰した杉山一樹投手について言及した。次回は4日のファーム・リーグのオリックス戦（タマスタ筑後）に登板予定で「出力も出てたしフォークもしっかり投げられていた。あとは精度のところ。（今後は）次の登板を見てですね」と話した。杉山は4月11日の日本ハム戦の登板後、自らへのふがいなさからベンチを殴打し、左手を骨折していた。それでも急