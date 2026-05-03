将棋の叡王戦五番勝負第3局、伊藤匠叡王と斎藤慎太郎八段の対局が5月3日、愛知県名古屋市の「か茂免」で行われている。盤上での熱戦はもちろんのこと、本局は対局を見守る「立会人」にも大きな注目が集まった。中継映像に“あの師匠”の姿が映し出されると、視聴者からは驚きと納得の声が続々と寄せられた。【映像】緊張してる？対局開始を告げる“師匠”（実際の様子）本局の立会人を務めているのは、杉本昌隆八段（57）。立