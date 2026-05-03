◇MLB カージナルス3-2ドジャース(日本時間3日、ブッシュ・スタジアム)ドジャースは佐々木朗希投手が6回3失点の力投をみせますが、チームは4連敗となりました。先発の佐々木投手は前回26日に登板し、今季初勝利を記録。これまで5試合に登板し1勝2敗、防御率6.35の成績でした。佐々木投手は初回、2回とランナーを出しますが、最後は空振り三振を奪いｍ無失点に抑えます。ところが3回、カージナルス先頭のイバン・ヘレラ選手に二塁打