【ブンデスリーガ】バイエルン 2−2 ハイデンハイム（日本時間5月2日／アリアンツ・アレーナ）【映像】伊藤洋輝、相手をビビらせる“強烈ミドルシュート”を放つ瞬間バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が、狙い澄ましたミドルシュートで本拠地のファンを驚かせた。指揮官も思わず拍手を送るビッグプレーにファンたちが歓喜している。ブンデスリーガ連覇を達成しているバイエルンは、日本時間5月2日に行われた第32節で最下位の