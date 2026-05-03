お兄ちゃんが練習後に脱いだまま放置していた汗臭いシャツを嗅いだ猫さん。すると、狂ったように虜になる姿がInstagramで大きな話題に！投稿は記事執筆時点で46万回以上も再生され、「まるで....またたびのような反応」「悶絶モノですねｗ」などの声が殺到しました！ 【動画：猫がお兄ちゃんの『汗臭いTシャツ』を嗅いだ結果…ママ困惑の『とんでもない光景』】 汗臭いシャツの虜になった猫 Instagramアカウント「ふくまる