40・50代の髪型チェンジに迷ったら、トレンドのウルフ要素を取り入れたスタイルがおすすめ。レイヤーの位置を調節すれば、骨格や髪質にフィットして、上品さをキープしたまま今っぽい印象に仕上がります。ボリューム不足や髪のへたりといった大人世代の髪の悩みをカバーしながら、無理なくイメージチェンジできるヘアを紹介していきます。 さりげない動きで垢抜けるプチウルフ 顔周りから