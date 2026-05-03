人にはあるのに「猫には存在しない感情」3つ 猫は時々人間のようなリアクションを見せますが、猫の脳構造や野生時代の習性から見れば、人が持つ複雑な感情の一部を、猫は持っていないことがわかります。 私たちが「きっとこう思っているはず」と信じている仕草の裏には、実はもっとシンプルで本能的な理由が隠されているのです。 1.反省や罪悪感 猫は飼い主に叱られたとき、耳を伏せたりそっぽ向いて視線を外