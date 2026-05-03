テイラー・スウィフトが2018年にユニバーサル・ミュージック・グループ(UMG)と結んだ契約が、同レーベル所属アーティスト全体に利益をもたらす形となっている。UMGが保有するスポティファイ株の一部売却を進める中、その収益が所属アーティストに分配される見通しだ。 【写真】世界で最も売れている音楽アーティストのひとりにも収益が テイラーはアルバム「レピュテ