「ズボンを履いてくれない」 【写真】お母ちゃんが履いちゃうからね！ イヤイヤ期の子どもの育児中、多くの人が一度は直面するであろうこの状況。今、SNSではそんな状況の中で母親がとった“ある行動”が注目を集めた。 ズボンを拒否する子どもを前に、お母さんが向かい合って立つ様子を映した一枚の写真。どこか違和感あるその写真をよく見てみると…なんと痺れを切らしたお母さんが自ら、子どものズボンを履いているのだ。