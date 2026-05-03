JR四国 JR四国は、3日から4日にかけて強風や大雨が予想されるため瀬戸大橋線で4日朝から運休や遅れが出る可能性があると発表しました。 瀬戸大橋線の児島駅～宇多津駅間で今後の気象状況によって4日は計画運休を行う可能性もあるとしています。瀬戸大橋アンパンマントロッコは全区間（岡山駅～高松駅・琴平駅間）で運転を取りやめます。また、土讃線の阿波池田駅から窪川駅間、牟岐線の阿南駅から阿波海南駅