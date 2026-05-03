明日4日(月:みどりの日)から明後日5日(火:こどもの日)にかけては北海道で雪が降り、平地でも積もる所があるでしょう。ゴールデンウィーク中のため、交通機関の乱れや、湿った雪による電線などへの着雪に注意が必要です。北海道では雪が積もる恐れも明日4日(月:みどりの日)の午後になると、北海道の上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。上空1500メートル付近には、明日4日の夜には-6℃以下の寒気がオホーツク海側