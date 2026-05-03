伊藤涼太郎が後半アディショナルに決勝弾ベルギー1部シント=トロイデンVV（STVV）は現地時間5月2日に上位プレーオフで首位ユニオン・サンジロワーズに2-1で勝利。決勝ゴールのMF伊藤涼太郎が現地メディアから高採点で称賛されている。前半12分にサンジロワーズに退場者が出たゲームは、試合終盤にバタバタと動いた。後半41分にSTVVが先制するもアディショナルタイム突入直後に同点ゴールを許してしまう。しかし、MF山本理仁がP