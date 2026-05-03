ドキュメントやプレゼンテーションの資料などを作成する場合には大抵スクリーンショットを撮影する必要があります。WindowsやmacOSには標準でスクリーンショット機能が備わってはいるものの、より高度な編集機能やカスタマイズ性を求めるとサードパーティ製のスクリーンキャプチャツールが必要になることがあります。無料で使えるオープンソースソフトウェアでありながら、シンプルかつ非常に高機能なスクリーンキャプチャツールが