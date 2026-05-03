ゴールデンウィークも後半に入り、県内の観光地は朝から大勢の人で賑わっています。ゴールデンウィークも後半に差し掛かった5月3日は小雨が降るなか、高知市追手筋の日曜市にも朝から多くの人が訪れていました。県外からの観光客は帽子パンやアイスクリンのほか小夏やブンタンなど高知の特産品を買い求めたり、店の人と会話を楽しんだりと、300年以上の歴史をもつ日曜市ならではの雰囲気を満喫していまし