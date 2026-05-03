「すとぷり」などが所属するＳＴＰＲの２・５次元アイドルグループ「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐが７、８月に２度目となるＺｅｐｐツアー「ＷｅａｒｅＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ！―２ｎｄＳｔｅｐ―」（うぃあすに２）を開催する。３都市７公演から４都市１１公演とレベルアップ。メンバー７人がこのほど、スポーツ報知などの取材に応じた。年末年始に行ったデビューツアーは大成功。それから３か月で、２度目と