元モーニング娘。でタレントの辻希美が、昨年生まれた第５子が成長した姿を披露し話題になっている。３日までに自身のインスタグラムを更新した辻。「ハイハイが上手にできるようになったと思ったら急につかまり立ちが始まりもぉ〜目が離せない」とつづり、の次女・夢空（ゆめあ）ちゃんがソファでつかまり立ちをする後ろ姿を公開。「本当に成長が早すぎて気持ち追いつかない」と驚きを隠せない母の心情を明かした。また、つ