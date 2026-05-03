元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈(30)が2日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。かつて共演したMCのお笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次（57）からさっそくイジられる場面があった。岩田の登場前、女将役のタレント・島崎和歌子から「もうオーナー(加藤)とは『スッキリ』で」と振られ、加藤は「ええ。もう2年ぐらい一緒だったのかな」とにこやかに話した。「もうフリーになるなんてって感