俳優・畑芽育と志田未来の冠ラジオ特番『畑芽育・志田未来のラジオでもエラー』が決定した。ABCラジオで5月9日午後9時30分〜10時10分に放送。radikoでも聴けるほか、放送終了後にradiko、Podcastで配信あり。【場面カット】『エラー』第4話志田未来とビール瓶畑と志田は、ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『エラー』（毎週日曜後10：15）にW主演中。ラジオ特番では、ドラマの後半戦を盛り上げるべく、撮影の裏話や日常で起こ