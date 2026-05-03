TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が3日、パーソナリティーを務めている同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に出演。30歳前後の「青春ネット世代」に“提言”した。「原文ママ」という表記を、原文（はら・ふみ）さんという人物だと勘違いしていたという30歳前後のリスナーが多い傾向について、安住アナは「30歳だから思春期の頃にはいろいろネットなんかの情報に触れてるだろうけど、やっぱり小さい時の勘違