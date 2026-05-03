俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜後10：15）のTVerオリジナルコンテンツが、きょう3日の第4話放送終了後（後11：09）から配信されることが決まった。【場面カット】ドラマ『エラー』TVerオリジナルコンテンツ畑芽育＆榊原郁恵のシーン同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友