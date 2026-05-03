NPB(日本野球機構)は3日の公示を発表。広島はターノック投手の出場選手登録を抹消しました。ターノック選手は、前日の中日戦に今季6度目の先発。5回までに103球を投げ4安打無失点でしたが、勝利投手の権利は得られないまま降板。待望の初勝利とはなりませんでした。チームはその後7回に4点を失い敗戦しました。ターノック投手はここまで0勝2敗、防御率3.27の成績です。