AKB48伊藤百花（22）が3日、TBS系「サンデー・ジャポン」に生出演。その際立つ美貌やキャラがネット上で大きな反響をよんでいる。伊藤はこの日、同番組に「見るものすべてを魅了する『顔面重要文化財』」と紹介され登場。北海道・旭山動物園飼育員の男が死体損壊の疑いで逮捕された事件や、東京都福生市で44歳のハンマー殴打男が殺人未遂容疑で逮捕された事件などについて、質問するなど、コメントもしっかりこなした。伊藤が画面