おばあちゃんと老犬が一緒にお昼寝している光景は、あまりにも尊くて…？2人の日常の一コマを捉えた1枚の写真が反響を呼び、投稿には「可愛い」「癒されました」「ほっこり」といった声が寄せられています。 【動画：『92歳のおばあちゃん』と『12歳の老犬』がふたりで仲良くお昼寝→いつまでも見ていたい『日常の1枚』】 仲良くお昼寝中のおばあちゃんと老犬 TikTokアカウント「chi.tmnky」に投稿されたのは、12歳のチワ