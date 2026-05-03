雨上がり、大型犬を乗せて車でいつもの広場へ。すると、車を降りた瞬間、2匹が向かった先は……。あまりに悲惨すぎる展開は、TikTokでも「頼むから歩いて帰ってくれwwww」「世界一幸せそうな顔してるわんこwww」「嫌なこと0から100までコンプリートしてきてわろた」などの笑いと同情の声が寄せられました！ 【動画：雨上がり、車で2匹の大型犬と広場へ→水溜まりを発見した瞬間に…悲惨すぎる『衝撃的な光景』】 車を降