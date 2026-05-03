北海道・函館中央警察署は2026年5月2日、暴行の疑いで函館市堀川町に住む無職の男（67）を暴行の疑いで逮捕しました。男は2日午後2時すぎ、自宅で妻（40代）の顔面や頭部を殴打する暴行を加えた疑いが持たれています。口論から事件に発展したとみられ、男は妻からの110番通報で駆け付けた警察に、その場で現行犯逮捕されたということです。男は「やりすぎました、ごめんなさい」と容疑を認めています。