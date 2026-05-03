◆パ・リーグソフトバンク―楽天（３日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・倉野信次投手チーフコーチ兼ヘッドコーディネーターが、杉山一樹投手の現状について言及した。今季も４セーブを挙げている守護神は、２日のファーム・リーグ中日戦（ナゴヤ）で実戦復帰した。４月１１日の日本ハム戦（エスコン）で投球内容に納得がいかず、ベンチを殴打して左手指を骨折していたが早々と復帰。７回の１イニングを１５球で無失点に