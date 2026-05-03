俳優の木村拓哉が、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社内に新設されたプライベートレーベル「Ｃ＆ＣＳＴＡＧＥ」にレーベルを移籍することが３日、発表された。ＳＭＡＰ時代からビクターエンタテインメントに所属していた木村が、大きな決断を下した。新レーベルは木村の創作活動を軸に、音楽を中心とした新たなエンタテインメントの創出を目的として設立。ファンに向けて「応援してくださるクルー（Ｃｒｅ