◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（日本時間５月３日、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）「世界のＹＡＨＡＧＩ」こと矢作芳人調教師＝栗東＝が改めてケンタッキーダービー制覇へ強い意気込みを示した。日本から参戦したダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）とワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）が出走した今年のレースはテレビ