リーグ・アン第32節が2日に行われ、日本代表MF南野拓実が所属するモナコは敵地でメスと対戦した。南野が離脱中のモナコでは元フランス代表MFポール・ポグバが、今季出場6試合目にして、モナコでの初スタメン出場を果たし、ユヴェントス在籍時の2023年5月14日以来、約3年ぶりに先発に名を連ねたことに注目が集まった一戦は、49分にジェシー・デマンゲのゴールでメスが先制に成功した。それでも、61分にフォラリン・バログンが