【全国のきょう3日の天気】西日本と東日本は、西から雨の範囲が広がり、夕方には東海や北陸でも雨が降り出すでしょう。局地的に雷を伴い非常に激しい雨や激しい雨の降る所がありそうです。北日本も夜は雨になるでしょう。【全国の予想最高気温】東北から近畿にかけては、平年より高く、23度から24度くらいの所が多いでしょう。新潟や金沢は25度以上の夏日になりそうです。【全国の週間予報】・大阪〜那覇4日の西日本は、午後になる