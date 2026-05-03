日本代表FW中村敬斗と同DF関根大輝が所属するスタッド・ランスのリーグ・アン（フランス1部）自動昇格の可能性が消滅した。リーグ・ドゥ（フランス2部）第33節が2日に行われ、スタッド・ランスはアウェイでル・マンと対戦。20分にモリー・グバネが先制点を決めたが、36分にサミュエル・ヨウーに同点弾を許し、1−1のドローに終わった。なお、中村はフル出場したほか、関根は84分から途中出場していた。この結果、2試合連続ド