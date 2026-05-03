2025年4月にこの世を去った俳優ヴァル・キルマーが、AI技術によって新作映画『As Deep as the Grave（原題）』に出演する──。この報道は、生成AIと創作関係を憂慮する人々や、シンプルにAIを忌避する人々から厳しい視線を向けられた。 もっとも、本作への“AI出演”はキルマーの遺族が承認し、全面的に協力したもの。デジタル復元にあたり、生前のアーカイブ映像や写真、音声が使用された。テレビ番組「TODA