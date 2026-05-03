日本テレビ系情報番組『シューイチ』(毎週土曜5:55〜、日曜7:30〜)のコーナー「Travis JapanのスタディーJAPAN」が2日に放送され、X(Twitter)では、「#スタディーJAPAN」がトレンド1位に。SNSでは「おめでとう」の声が多く上がったほか、「相撲部屋で親方からスカウトされたのが笑った」などのコメントも見られた。日本テレビ今回は、元大関・雅山の二子山部屋に宮近海斗と吉澤閑也が新弟子体験する後編。力士の体を大きくする、ち