【モデルプレス＝2026/05/03】キャスターの安藤優子が5月2日、自身のInstagramを更新。豪華なゴールデンウィーク前夜祭の料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】60代ベテランキャスター「高級料亭レベル」と話題の豪華手料理◆安藤優子、豪華手巻き寿司でゴールデンウィーク前夜祭安藤は「とにかく昨晩は我が家としてのゴールデンウィーク前夜祭ということで、キッチンカウンターにて手巻き寿司店開店（笑）」とつづり、自宅で