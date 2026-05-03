“韓国で最も美しい女優”としても知られるキム・テヒが、久しぶりに姿を現した。去る5月2日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『全知的おせっかい視点』には、メイクアップアーティストのジョン・センムルとアナウンサーのパク・ソヨンが出演した。【写真】キム・テヒ、高貴な色香に「もはや芸術」ジョン・センムルは仕事のために移動したが、その先で待っていたのはキム・テヒだった。ジョン・センムルと約束していた場所に