【モデルプレス＝2026/05/03】歌手でタレントの中川翔子が5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の近影を公開した。【写真】双子出産の40歳美人歌手「クリクリおめめで可愛すぎ」な子どもの姿公開◆中川翔子、双子の姿公開中川は「さいきんよく弟くんがお兄ちゃんにのしかかる」とコメント。兄の背中の上に弟が上半身を乗せ、アンパンマンの絵本を見ている密着した双子の姿を公開した。◆中川翔子の投稿に反響この投稿