【モデルプレス＝2026/05/03】歌手の工藤静香が5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。スパイスたっぷりの自家製“回復ナイトティー”を公開し、話題となっている。【写真】キムタクの56歳妻「真似できそう」と話題の本格ナイトティー◆工藤静香、喉を守る回復ナイトティー披露工藤は「回復ナイトティー 喉を守る！！」とつづり、クローブ、シナモン、ジンジャーといったスパイスを鍋に入れて煮出す様子を投稿。「火を止めて