ネコ設立前夜のサラリーマン時代大学を卒業した後、新卒で就職したのは株式会社日本交通公社の出版事業局であった。当時は本社の一部門だったが、いまは分社化してJTB出版となっているはずだ。そのころベストセラーであった時刻表や、月刊誌の『旅』、女性向けの『るるぶ』などを発行している部署であったが、私は結果として4年間在籍しただけだった。50年前のハワイ・ホノルルの街角。パールハーバー・クルーズバスとグレイハウン