3日未明、埼玉県東松山市で住宅5棟が焼ける火事があり、焼け跡から1人が遺体で見つかっています。警察などによりますと、3日午前0時すぎ、埼玉県東松山市で「隣の家から火が出ている」と119番通報がありました。火事があったのは木造2階建ての住宅で、およそ4時間半後に火は消し止められましたが、近隣の住宅とあわせて5棟が焼け、うち2棟が全焼しています。また火元となった住宅から1人が遺体で見つかっています。この家は高齢夫