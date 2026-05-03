◇ナ・リーグドジャース2―3カージナルス（2026年5月2日セントルイス）ドジャースは2日（日本時間3日）、敵地でカージナルスと戦い、接戦を落として4連敗を喫した。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は4打数無安打で今季ワーストとなる14打席連続無安打。デーブ・ロバーツ監督（53）は大谷を含む打線の現状について話した。大谷のバットから快音は響かなかった。初回、先頭打者として迎えた第1打席は内角カットボ