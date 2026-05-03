歌手の華原朋美さんが、全国19都市19公演のコンサートツアー「kahala tomomi Concert Tour ♡Fantastic songs♡」の開催を発表。あわせて、2025年のデビュー30周年記念コンサート後に病気が見つかり、昨年12月に4時間以上に及ぶ手術を受けていたことも告白しました。 【写真を見る】【 華原朋美 】 「入院して4時間以上にも及ぶ手術をしました」昨年12月に大手術を告白「息子の涙を糧にして」病を乗り