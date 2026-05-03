【明治安田J1百年構想リーグ】浦和レッズ 2−0 ジェフユナイテッド千葉（5月2日／埼玉スタジアム2002）【映像】浦和FWの「異次元キャノン砲」（実際の様子）浦和レッズのFW小森飛絢が、古巣相手に決めた“恩返し弾”が話題だ。ボックス外から迷いなく左足を振り抜くと、GKが一歩も動けない強烈なミドルシュートがゴールネットに突き刺さった。浦和レッズは5月2日、明治安田J1百年構想リーグ第14節でジェフユナイテッド千葉とホ