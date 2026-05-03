俳優で歌手の木村拓哉（53）が、「SMAP」としてデビューした1988年から約38年間在籍したビクターエンタテインメントから、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社内に新設されたプライベートレーベル「C＆C STAGE」に移籍することが3日、発表された。木村は、新レーベルの設立や今後についてコメントを発表。経緯について「応援してくださるクルー（Crew、ファンネーム）の皆さんと新しいことに挑戦できないかと考え