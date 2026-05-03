厚生労働省の『被保護者調査（2025年度分）』によれば、日本の全人口に対する生活保護受給者の割合は約1.6％前後で推移しており、世帯数でみれば過去最多水準が続いています。月々23万5,000円を受給する地方在住のシングルマザー・ルナさん（仮名）の目に映るのは、手取り17万円で必死に働く友人の窮状でした。命綱であるはずのセーフティネットが、なぜ自立を阻む「見えない壁」に変わってしまうのか。実例から問題点を紐解いてい